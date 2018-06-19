Британия заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража
Об этом говорится в пресс-релизе Нафтогаза, передает "Укринформ".
"Сегодня Нафтогаз передал Газпрому ордер на замораживание активов в Англии и Уэльсе. Приказ был выдан Коммерческим судом Лондона 18 июня 2018 года с целью принуждения к выполнению решения Стокгольмского арбитража, который признал долг Газпрома перед Нафтогазом в $2,6 млрд", - заявили в Нафтогазе.
В пресс-службе добавили, что судебное заседание по поводу выданного ордера был назначен на 6 июля 2018 года.
"Тем временем, Газпром должен сохранять неизменной стоимость своих активов в Англии и Уэльсе", - отмечается в пресс-релизе.
Кроме этого, Нафтогаз также сообщил 17 банкам, которые имеют офисы в Лондоне и сотрудничают с Газпромом, об ответственности за содействие уменьшению стоимости активов Газпрома, размещенных на территории Великобритании.
- Напомним, 30 мая "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания долга в $2,6 млрд с российского ПАО "Газпром" в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.
- 5 июня суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" $2,6 млрд соответственно до решения Стокгольмского арбитража.
- Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении выполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа.
- 14 июня стало известно, что "Нафтогаз Украины" в ближайшее время подаст в апелляционный суд Свеа свои контраргументы и ожидает, что суд отменит постановление о приостановлении решения Стокгольмского арбитража.
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