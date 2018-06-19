Британия заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража

19 июня, 2018, 18:42

Великобритания заморозила все активы "Газпрома" на своей территории, чтобы обеспечить выплату российским монополистом долга "Нафтогаза"

Об этом говорится в пресс-релизе Нафтогаза, передает "Укринформ".

"Сегодня Нафтогаз передал Газпрому ордер на замораживание активов в Англии и Уэльсе. Приказ был выдан Коммерческим судом Лондона 18 июня 2018 года с целью принуждения к выполнению решения Стокгольмского арбитража, который признал долг Газпрома перед Нафтогазом в $2,6 млрд", - заявили в Нафтогазе.

В пресс-службе добавили, что судебное заседание по поводу выданного ордера был назначен на 6 июля 2018 года.

"Тем временем, Газпром должен сохранять неизменной стоимость своих активов в Англии и Уэльсе", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме этого, Нафтогаз также сообщил 17 банкам, которые имеют офисы в Лондоне и сотрудничают с Газпромом, об ответственности за содействие уменьшению стоимости активов Газпрома, размещенных на территории Великобритании.