Задолженность Газпрома перед Нафтогазом после выигрыша в Стокгольме превысила $2,8 млрд
30 мая, 2019, 15:50
Долг российского монополиста Газпрома перед НАК "Нафтогаз Украины" после решения Стокгольмского арбитража по делам о поставках и транзите газа из-за пени превысил $2,8 млрд
За период после принятия решения сумма выросла на 240 млн, свидетельствуют данные "счетчика" задолженности "Газпрома" перед "Нафтогазом", размещенного на официальном сайте НАК.
После решения Стокгольмского арбитража Нафтогазу уже удалось взыскать с Газпрома около $2,07 млрд путем взаимного зачета долгов Украины за российский газ.
Еще около $4,67 млрд Нафтогаз пытается взыскать в международных судах. Именно на эту задолженность Газпрома начисляется пеня. Ее размер составляет около $6 в секунду.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63млрд.
- По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- Сейчас Нафтогаз подает иски в суды разных стран, в частности Швеции, Нидерландов, Швейцарии и США, в которых стремится взыскать задолженность Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. В частности, Нафтогаз стремится конфисковать активы Газпрома в европейских странах и США и за их счет погасить около $2,7 млрд, которые сейчас Газпром должен по решению арбитражного суда в Стокгольме.
- Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Великобритания заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
- В феврале НАК Нафтогаз Украины обратился в суд в Люксембурге с для принудительного взыскания активов Газпрома, которые тот должен украинской компании по решению Стокгольмского арбитража.
- 30 мая стало известно, что газовый монополист РФ "Газпром" через апелляцию обжаловал решение люксембургского суда о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании с Газпрома активов в пользу Нафтогаза.