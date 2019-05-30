Задолженность Газпрома перед Нафтогазом после выигрыша в Стокгольме превысила $2,8 млрд

30 мая, 2019, 15:50

Долг российского монополиста Газпрома перед НАК "Нафтогаз Украины" после решения Стокгольмского арбитража по делам о поставках и транзите газа из-за пени превысил $2,8 млрд

За период после принятия решения сумма выросла на 240 млн, свидетельствуют данные "счетчика" задолженности "Газпрома" перед "Нафтогазом", размещенного на официальном сайте НАК.

После решения Стокгольмского арбитража Нафтогазу уже удалось взыскать с Газпрома около $2,07 млрд путем взаимного зачета долгов Украины за российский газ.

Еще около $4,67 млрд Нафтогаз пытается взыскать в международных судах. Именно на эту задолженность Газпрома начисляется пеня. Ее размер составляет около $6 в секунду.