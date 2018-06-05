Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $2,6 млрд

5 июня, 2018, 09:44

Суд арестовал голландские активы российской компании "Газпром" для выплаты "Нафтогазу" $2,6 млрд соответственно решению Стокгольмского арбитража

Об этом сообщает пресс-центр НАК "Нафтогаз Украины".

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе подали ходатайство относительно ареста долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и задолженности дочерних компаний "Газпрома".

Ходатайство подали, чтобы украинская сторона получила от российского монополиста $2,6 млрд соответственно решению Стокгольмского арбитража. В результате суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний россиян в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест.

"Нафтогаз применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от Газпрома присужденную сумму. К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не исполняя решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций", - подчеркнул глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Таким образом трибунал присудил "Газпрома" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд компенсации за убытки из-за нарушения условий транзитного контракта.

"Мы уже фактически получили 2,1 млрд долл., согласно решению по транзитному делу были зачислены как плата за газ, поставленный Нафтогазу Газпромом в 2014-2015 годах. Теперь мы работаем над тем, чтобы получить остальное", - пояснил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.