Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $2,6 млрд
Об этом сообщает пресс-центр НАК "Нафтогаз Украины".
В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе подали ходатайство относительно ареста долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и задолженности дочерних компаний "Газпрома".
Ходатайство подали, чтобы украинская сторона получила от российского монополиста $2,6 млрд соответственно решению Стокгольмского арбитража. В результате суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний россиян в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест.
"Нафтогаз применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от Газпрома присужденную сумму. К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не исполняя решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций", - подчеркнул глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Таким образом трибунал присудил "Газпрома" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд компенсации за убытки из-за нарушения условий транзитного контракта.
"Мы уже фактически получили 2,1 млрд долл., согласно решению по транзитному делу были зачислены как плата за газ, поставленный Нафтогазу Газпромом в 2014-2015 годах. Теперь мы работаем над тем, чтобы получить остальное", - пояснил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
- В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.
- В "Газпроме" заявили о готовности к переговорам с Украиной относительно транзита.
- Правления "Нафтогаза" получит $45,6 млн премии за победу над Россией в Стокгольмском суде.
- 30 мая "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания долга в $2,6 млрд с российского ПАО "Газпром" в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.
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