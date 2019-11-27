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Espreso.tvОбществоГазпром проиграл апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, - Нафтогаз

Газпром проиграл апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, - Нафтогаз

Российский газовый монополист Газпром проиграл слушания в апелляционном суде решения Стокгольмского арбитража, в котором пытался подтвердить свое право поставлять газ в Украину на невыгодных условиях

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

"Сегодня Суд при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынес отдельное решение по делу НАК" Нафтогаз Украины "против ОАО" Газпром "по контракту на поставку газа в Украину с 2009 года", - говорится в сообщении.

Нафтогаз объясняет, что арбитраж полностью отклонил требование Газпрома по применению принципа "бери или плати", который был в предварительном договоре на поставку газа в Украину. Также суд отменил запрет Газпрома на реэкспорт российского газа в Украину, который находилась в контакте.

  • Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд .

  • По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $ 2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $ 4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.

  • Суд арестовал голландские активы "Газпрома" , чтобы выплатить Украине $ 2,6 млрд. Великобритания заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

  • В мае газовый монополист РФ "Газпром" через апелляцию обжаловал решение люксембургского суда о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании с Газпрома активов в пользу Нафтогаза.

  • По состоянию на конец мая долг российского монополиста Газпрома перед НАК "Нафтогаз Украины" после решения Стокгольмского арбитража по делам о поставках и транзите газа через пеню превысил $ 2,8 млрд .

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