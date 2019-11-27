Газпром проиграл апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, - Нафтогаз

27 ноября, 2019, 12:44

Российский газовый монополист Газпром проиграл слушания в апелляционном суде решения Стокгольмского арбитража, в котором пытался подтвердить свое право поставлять газ в Украину на невыгодных условиях

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

"Сегодня Суд при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынес отдельное решение по делу НАК" Нафтогаз Украины "против ОАО" Газпром "по контракту на поставку газа в Украину с 2009 года", - говорится в сообщении.

Нафтогаз объясняет, что арбитраж полностью отклонил требование Газпрома по применению принципа "бери или плати", который был в предварительном договоре на поставку газа в Украину. Также суд отменил запрет Газпрома на реэкспорт российского газа в Украину, который находилась в контакте.