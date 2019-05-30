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Espreso.tvОбществоГазпром обжаловал решение суда Люксембурга о взыскании активов в пользу Нафтогаза

Газпром обжаловал решение суда Люксембурга о взыскании активов в пользу Нафтогаза


фото: gazprom.ru
Газовый монополист РФ "Газпром" через апелляцию обжаловал решение люксембургского суда о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании с Газпрома активов в пользу Нафтогаза

Об этом говорится в годовой финансовой отчетности Газпрома, опубликованной 30 мая.

Таким образом, решение суда в Люксембурге еще не вступило в силу, а с российского Газпрома пока не будут взимать активы для выплаты Нафтогаза почти $2,8 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

Суд еще не назначил даты слушаний по этому делу.

Кроме этого, Газпром в люксембургских судах пытается отменить арест своих активов на территории Люксембурга. Предварительные слушания по этому делу запланированы на июнь 2019 года.

  • Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.

  • По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.

  • Сейчас Нафтогаз подает иски в суды резких стран, в частности Швеции, Нидерландов, Швейцарии и США, в которых стремится взыскать задолженность Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. В частности, Нафтогаз стремится конфисковать активы Газпрома в европейских странах и США и за их счет погасить около $2,7 млрд, которые сейчас Газпром должен по решению арбитражного суда в Стокгольме.

  • Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Великобритания заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

  • В феврале НАК Нафтогаз Украины обратился в суд в Люксембурге для принудительного взыскания активов Газпрома , которые тот должен украинской компании по решению Стокгольмского арбитража.

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