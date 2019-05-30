Газпром обжаловал решение суда Люксембурга о взыскании активов в пользу Нафтогаза

30 мая, 2019, 11:06

Газовый монополист РФ "Газпром" через апелляцию обжаловал решение люксембургского суда о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании с Газпрома активов в пользу Нафтогаза

Об этом говорится в годовой финансовой отчетности Газпрома, опубликованной 30 мая.

Таким образом, решение суда в Люксембурге еще не вступило в силу, а с российского Газпрома пока не будут взимать активы для выплаты Нафтогаза почти $2,8 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

Суд еще не назначил даты слушаний по этому делу.

Кроме этого, Газпром в люксембургских судах пытается отменить арест своих активов на территории Люксембурга. Предварительные слушания по этому делу запланированы на июнь 2019 года.