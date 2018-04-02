"Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража, - СМИ

2 апреля, 2018, 23:59

"Газпром" создал в собственной отчетности резерв на полную сумму штрафа по транзитному контракту с Нафтогазом

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как свидетельствует отчетность компании, в балансе ПАО по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признан расход в 272,943 миллиарда рублей, или $4,74 млрд (по курсу на конец года), величина которого почти полностью соответствует решению арбитров.

Решение Стокгольмского арбитража повлияло на отчетность "Газпрома" за 2017 год, приведя к сокращению чистой прибыли до символических 100 млрд рублей.

В 2016 году прибыль компании составила 411 миллиардов рублей. Рекордного показателя она достигала в 2011 году - 880 млрд рублей.