"Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража, - СМИ
2 апреля, 2018, 23:59
"Газпром" создал в собственной отчетности резерв на полную сумму штрафа по транзитному контракту с Нафтогазом
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как свидетельствует отчетность компании, в балансе ПАО по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признан расход в 272,943 миллиарда рублей, или $4,74 млрд (по курсу на конец года), величина которого почти полностью соответствует решению арбитров.
Решение Стокгольмского арбитража повлияло на отчетность "Газпрома" за 2017 год, приведя к сокращению чистой прибыли до символических 100 млрд рублей.
В 2016 году прибыль компании составила 411 миллиардов рублей. Рекордного показателя она достигала в 2011 году - 880 млрд рублей.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- В "Газпроме" заявили, что НАК "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта, однако "Газпром" вернул деньги из-за отсутствия согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту.
- НАК "Нафтогаз Украины" назвал отказ российского "Газпрома" от поставок газа в связи с осуществленной предоплатой нарушением договора и невыполнением решения Стокгольмского международного арбитража.
- 3 марта российский "Газпром" заявил, что подал дело в Стокгольмский арбитраж относительно расторжения контрактов с украинским "Нафтогазом".
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