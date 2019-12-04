Убийство сына Соболева: суд арестовал подозреваемого без права на залог

4 декабря, 2019, 13:45

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 3-летнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева Андрею Лаврегу

Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook .

"2 месяца содержания под стражей без права на залог", - написала Максимец.

Сообщается, что заседание состоялось в закрытом режиме, в зал допущены только стороны процесса.