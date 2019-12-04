Убийство сына Соболева: суд арестовал подозреваемого без права на залог
Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook .
"2 месяца содержания под стражей без права на залог", - написала Максимец.
Сообщается, что заседание состоялось в закрытом режиме, в зал допущены только стороны процесса.
- 1 декабря во центре столицы на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской произошла стрельба, в результате которой погиб ребенок .
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В полиции заявили, что в результате обстрела в центре Киева автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок .
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Позже стало известно, что Range Rover, в результате обстрела которого в центре Киева погиб трехлетний мальчик, принадлежит депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву .
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Полиция задержала подозреваемых - молодых 18 и 19 лет - и назвала одну из основных версий - финансово-хозяйственную деятельность Соболева.
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Задержанным за убийство 3-летнего сына депутата объявлено о подозрении .
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