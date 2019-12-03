Задержанным за убийство 3-летнего сына депутата объявлено о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.
Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, что начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что дело об убийстве сына депутата могут переквалифицировать.
- 1 декабря во центре столицы на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской произошла стрельба, в результате которой погиб ребенок .
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В полиции заявили, что в результате обстрела в центре Киева автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок .
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Позже стало известно, что Range Rover, в результате обстрела которого в центре Киева погиб трехлетний мальчик, принадлежит депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву .
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Полиция задержала подозреваемых - молодых людей 18 и 19 лет - и назвала одну из основных версий - финансово-хозяйственную деятельность Соболева.
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