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Espreso.tvОбществоЗадержанным за убийство 3-летнего сына депутата объявлено о подозрении

Задержанным за убийство 3-летнего сына депутата объявлено о подозрении

Задержанным за убийство сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева объявлено о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что дело об убийстве сына депутата могут переквалифицировать.

 

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