В результате стрельбы в центре Киева погиб ребенок
1 декабря, 2019, 18:24
В центре столицы, на пересечении Льва Толстого и улицы Тарасовской, произошла стрельба, в результате которой погиб ребенок
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Неизвестные обстреляли черный Range Rover. Одна из пуль прошла через стекло со стороны водителя. В результате обстрела погиб ребенок. На данный момент работают следователи и патрульные, место преступления огородили. Что именно стало причиной таких дерзких действий пока неизвестно.
Полицейские объявили план перехват на поиск злоумышленников.
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