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Espreso.tvКриминалВ результате стрельбы в центре Киева погиб ребенок

В результате стрельбы в центре Киева погиб ребенок

В центре столицы, на пересечении Льва Толстого и улицы Тарасовской, произошла стрельба, в результате которой погиб ребенок

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Неизвестные обстреляли черный Range Rover. Одна из пуль прошла через стекло со стороны водителя. В результате обстрела погиб ребенок. На данный момент работают следователи и патрульные, место преступления огородили. Что именно стало причиной таких дерзких действий пока неизвестно.

Полицейские объявили план перехват на поиск злоумышленников.

 

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