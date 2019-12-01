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Espreso.tvКриминалУбийство ребенка в центре Киева: расстрелянное авто принадлежит депутату Киевоблсовета Соболеву, - источник

Убийство ребенка в центре Киева: расстрелянное авто принадлежит депутату Киевоблсовета Соболеву, - источник

По предварительной информации, Range Rover, в результате обстрела которого в центре Киева погиб трехлетний мальчик, принадлежит депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву

Об этом проинформировал источник в полиции, сообщают Вартови.Еспресо.

Инцидент произошел в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Неизвестные обстреляли черный Range Rover. Одна из пуль прошла через стекло со стороны водителя. В результате обстрела погиб ребенок.

Вячеслав Соболев - экономист, кандидат экономических наук; предприниматель. В 2010-2011 годах - директор дочернего предприятия "Нафтогазмережи" НАК "Нафтогаз Украины", заместитель председателя правления НАК.

В 2015 году стал депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко".

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