Убийство ребенка в Киеве: полиция назвала основную версию следствия и рассказала о подозреваемых и оружии

2 декабря, 2019, 18:06

Одной из основных версий убийства в центре Киева 3-летнего сына депутата Киевсовета Вячеслава Соболева является нападение в связи с финансово-хозяйственной деятельностью депутата

Об этом рассказали на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко и начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Правоохранители также отметили, что обстрел автомобиля, в котором находился депутат Соболев с семьей, был совершен из оружия калибра 7,62мм.

"Мы пообщались со свидетелями, сняли видео с камеры. По траектории полета пули мы смогли определить, из какого дома велась стрельба, и выйти на исполнителей этого преступления. Оружие карабин калибра 7,62. Эти люди обоснованно подозреваются в преступлении по ст. 115 - умышленное убийство. Наши следователи нашли оружие, из которого было совершено это убийство. В ближайшее время будет проведен следственный эксперимент с исполнителями преступления", - сказал Клименко.

Правоохранители также сообщили, что для двух задержанных 18 и 19 лет будут инициировать меру пресечения в виде содержания под стражей. По словам полицейских, задержаны - не жители Киева: один - из Западной Украины, другой - из Центральной Украины.

"Было изъято ряд доказательств, которые позволяют нам уже готовить материалы для подозрения", - сказал Клименко.

После нападения депутату Соболеву была предоставлена полицейская охрана.