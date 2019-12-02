Убийство ребенка в Киеве: полиция назвала основную версию следствия и рассказала о подозреваемых и оружии
Об этом рассказали на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко и начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Правоохранители также отметили, что обстрел автомобиля, в котором находился депутат Соболев с семьей, был совершен из оружия калибра 7,62мм.
"Мы пообщались со свидетелями, сняли видео с камеры. По траектории полета пули мы смогли определить, из какого дома велась стрельба, и выйти на исполнителей этого преступления. Оружие карабин калибра 7,62. Эти люди обоснованно подозреваются в преступлении по ст. 115 - умышленное убийство. Наши следователи нашли оружие, из которого было совершено это убийство. В ближайшее время будет проведен следственный эксперимент с исполнителями преступления", - сказал Клименко.
Правоохранители также сообщили, что для двух задержанных 18 и 19 лет будут инициировать меру пресечения в виде содержания под стражей. По словам полицейских, задержаны - не жители Киева: один - из Западной Украины, другой - из Центральной Украины.
"Было изъято ряд доказательств, которые позволяют нам уже готовить материалы для подозрения", - сказал Клименко.
После нападения депутату Соболеву была предоставлена полицейская охрана.
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Напомним, 1 декабря вечером на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской был совершен обстрел автомобиля, в котором находился депутат Киевсовета Вячеслав Соболев с семьей. В результате обстрела был смертельно ранен 3-летний сын Соболева.
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