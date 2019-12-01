Погиб 3-летний мальчик: в полиции рассказали подробности стрельбы в центре Киева

1 декабря, 2019, 19:11

В полиции заявили, что в результате обстрела в центре Киева автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок

Об этом сообщает полиция Киева в facebook.

В Киеве проводится спецоперация по розыску злоумышленника, стрелявшего в автомобиль.

Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу. По факту убийства начато уголовное производство.

В 17:15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover и смертельно ранил мальчика.

ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской: злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, находившегося в салоне машины. По дороге в больницу ребенок умер.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 Уголовного кодекса Украины.