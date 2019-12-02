Убийство 3-летнего ребенка в центре Киева: полиция задержала подозреваемых
2 декабря, 2019, 12:47
Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка в центре Киева, которое произошло 1 декабря
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сейчас с подозреваемыми общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия.
Все подробности задержания правоохранители сообщат позже.
- Напомним, что трагедия произошла 1 декабря вечером на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Нападающий выстрелил в автомобиль, в котором был Соболев с семьей. Пуля попала в малыша. Мальчик умер в карете "скорой".
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