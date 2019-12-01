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Espreso.tvСпортУПЛ: как выглядит турнирная таблица после 16-го тура

УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 16-го тура


фото: facebook
По итогам 16-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" сократило отставание от лидера турнирной таблицы "Шахтера" до 11 очков

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" 1 декабря в 16-м туре премьер-лиги сыграл вничью в гостях с "Мариуполем" - 1:1. "Динамо" воспользовалось осечкой главного конкурента, победило "Олимпик" - 3:1 - и вернулось на вторую позицию в турнирной таблице. Киевляне сократили отставание от лидера до 11 очков.

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