УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 16-го тура
1 декабря, 2019, 22:52
По итогам 16-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" сократило отставание от лидера турнирной таблицы "Шахтера" до 11 очков
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шахтер" 1 декабря в 16-м туре премьер-лиги сыграл вничью в гостях с "Мариуполем" - 1:1. "Динамо" воспользовалось осечкой главного конкурента, победило "Олимпик" - 3:1 - и вернулось на вторую позицию в турнирной таблице. Киевляне сократили отставание от лидера до 11 очков.
- Напомним, 30 ноября в 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Карпаты" и вышла на второе место.
- Кроме этого, в 16-м туре "Днепр-1" победил в гостях "Львов" и вышел на шестое место в турнирной таблице.
- "Ворскла" выиграла у "Колоса" и одержала первую победу под руководством нового главного тренера Юрия Максимова.
- 1 декабря "Шахтер" неожиданно потерял очки в гостевой игре с "Мариуполем".
- В 16-м туре "Десна" переиграла "Александрию" и догнала "Динамо".
- Также 1 декабря "Динамо" победило "Олимпик" и вышло на второе место в турнирной таблице.
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