Нафтогаз просит арестовать активы Газпрома в Латвии, - документ

29 ноября, 2019, 12:04

По результатам решения Стокгольмского арбитража НАК "Нафтогаз" подала иск на арест активов российской компании "Газпром" в Латвийской Республике

Об этом говорится в отчете "Газпрома"

"5 ноября 2019 ОАО" Газпром "стало известно, что НАК" Нафтогаз Украины "подала ходатайство в суд Видземского предместья г.. Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер. Заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. ОАО "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов ", - говорится в отчете.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд .

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $ 2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $ 4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.

Суд арестовал голландские активы "Газпрома" , чтобы выплатить Украине $ 2,6 млрд. Великобритания заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

"Газпром" через апелляцию обжаловал решение люксембургского суда о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании с Газпрома активов в пользу Нафтогаза.

Апелляционный суд Швеции отказался удовлетворить апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитража, которой российский монополист пытался защитить возможность поставлять газ на невыгодных Украине условиях.

Апелляционный суд Швеции также обязал Газпром возместить Нафтогазу более 1 млн евро .