Апелляционный суд Швеции обязал Газпром возместить Нафтогазу более 1 млн евро

27 ноября, 2019, 14:01

Шведский апелляционный суд, в котором Газпром пытался обжаловать решение Стокгольмского арбитража, обязал российского монополиста выплатить Нафтогаза 1020000 евро судебных расходов

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

По его словам, кроме компенсации расходов на 1,021 млн евро, Газпром должен выплатить Нафтогазу еще 1,65 млн грн.

"Газпром должен компенсировать Нафтогазу расходы на судебный процесс в размере 1021 774,26 евро и 1650000 грн, из которых 1000000 юридические расходы, и платить проценты в соответствии с разделом 6 Акта о процентах на эти две вышеуказанные суммы с момента вынесения решение суда и до момента оплаты ", - сообщил Витренко.

Напомним, российский газовый монополист Газпром проиграл слушания в апелляционном суде решения Стокгольмского арбитража, в котором пытался подтвердить свое право поставлять газ в Украину на невыгодных условиях.