Апелляционный суд Швеции обязал Газпром возместить Нафтогазу более 1 млн евро
Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
По его словам, кроме компенсации расходов на 1,021 млн евро, Газпром должен выплатить Нафтогазу еще 1,65 млн грн.
"Газпром должен компенсировать Нафтогазу расходы на судебный процесс в размере 1021 774,26 евро и 1650000 грн, из которых 1000000 юридические расходы, и платить проценты в соответствии с разделом 6 Акта о процентах на эти две вышеуказанные суммы с момента вынесения решение суда и до момента оплаты ", - сообщил Витренко.
Напомним, российский газовый монополист Газпром проиграл слушания в апелляционном суде решения Стокгольмского арбитража, в котором пытался подтвердить свое право поставлять газ в Украину на невыгодных условиях.
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28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
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По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
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Суд арестовал голландские активы "Газпрома" , чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Великобритания заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
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В мае газовый монополист РФ "Газпром" через апелляцию обжаловал решение люксембургского суда о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании с Газпрома активов в пользу Нафтогаза.
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По состоянию на конец мая долг российского монополиста Газпрома перед НАК "Нафтогаз Украины" после решения Стокгольмского арбитража по делам о поставках и транзите газа через пеню превысил $2,8 млрд.
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