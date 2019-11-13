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Espreso.tvОбществоРада предварительно поддержала закон о рынке земли

Рада предварительно поддержала закон о рынке земли

Верховная Рада проголосовала за законопроект о рынке земли в первом чтении

За "законопроект №2178 проголосовали 240 народных избранников, передает Еспресо.TV

Среди проголосовавших 227 - депутаты от "Слуги народа" и еще 13 - самовыдвиженцы.

Во время выступлений представителей фракций против законопроекту о рынке земли выступили "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". Таким образом, рассмотрение законопроекта поддерживает только фракция "Слуга народа".

Согласно пояснительной записке, правительственный проект закона предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

В документе прописали, что покупать земельные участки смогут граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины.

Кроме того, разрешение получат иностранные граждане и лица без гражданства, если получат землю в наследство. В то же время, они обязаны "осуществить отчуждение участка в течение года".

Одному гражданину разрешается иметь 15% сельскохозяйственных земель области или 0,5% сельскохозяйственных земель Украины.

Также будет установлена минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах.

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