Рада предварительно поддержала закон о рынке земли
За "законопроект №2178 проголосовали 240 народных избранников, передает Еспресо.TV
Среди проголосовавших 227 - депутаты от "Слуги народа" и еще 13 - самовыдвиженцы.
Во время выступлений представителей фракций против законопроекту о рынке земли выступили "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". Таким образом, рассмотрение законопроекта поддерживает только фракция "Слуга народа".
Согласно пояснительной записке, правительственный проект закона предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.
В документе прописали, что покупать земельные участки смогут граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины.
Кроме того, разрешение получат иностранные граждане и лица без гражданства, если получат землю в наследство. В то же время, они обязаны "осуществить отчуждение участка в течение года".
Одному гражданину разрешается иметь 15% сельскохозяйственных земель области или 0,5% сельскохозяйственных земель Украины.
Также будет установлена минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах.
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- Напомним, президент Зеленский пообещал, что в 2020 году в Украине заработает рынок земли.
- А 20 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
- 10 октября группа депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде альтернативный законопроект об обороте земель сельхозназначения.
- В альтернативном законопроекте об обороте земель сельскохозяйственного назначения предлагается до 1 января 2024 года не допускать приобретение юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, права собственности на земельные участки.
- 11 ноября Президент Украины записал видеообращение, в котором заявил, что компании, которые будут иметь среди учредителей иностранцев, имеют право покупать украинские земельные участки только в случае, если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме.
- В Минэкономики подсчитали, что после открытия рынка в Украине один гектар земли будет продаваться на уровне $2200.
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