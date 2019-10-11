В Раду внесли альтернативный законопроект о рынке земли

11 октября, 2019, 11:44

Группа депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде обновленный законопроект об обороте земель сельхозназначения

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Один из авторов сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в нем учтены замечания, высказанные накануне на встрече президента Зеленского с представителями аграрной отрасли.

"Изменения коснулись, в частности, вопроса возможной покупки земли нерезидентами, однако детали будут на встрече в Раде в пятницу 11 октября", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что участники встречи с президентом высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую ​​возможность только на последнем этапе реформы.

В начальном законопроекте нерезиденты (за исключением страны-агрессора) могли покупать украинскую землю на равных с резидентами только при одном условии - создав компанию-резидента.

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