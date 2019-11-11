"Сделаем это вместе": Зеленский пообещал референдум о продаже земли украинским компаниям с иностранцами. Видео

11 ноября, 2019, 12:56

Компании, которые будут иметь среди учредителей иностранцев, имеют право покупать украинские земельные участки только в случае, если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме

Соответствующее видеообращение президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook.

"Нашим лозунгом было" Сделаем это вместе ". Обещали, что важные вопросы будем решать вместе с вами. Поэтому принято следующее: между 1 и 2 чтением в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которому право продавать или покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные украинскими граждане. Компании, которые будут иметь среди учредителей иностранцев, имеют право покупать украинские земельные участки только в случае, если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме ", - заявил Зеленский .

По его словам, соответствующий пункт будет в законе.

"В ближайшее время Рада разработает и примет закон, где установит виды и механизмы референдума, и наконец даст право украинцам решать судьбу важного для них вопроса", - добавил он.