В "Слуге народа" предлагают не допускать иностранцев к рынку земли до 2024 года
Об этом во время брифинга в Раде рассказали авторы законопроекта №2178-9, передает Еспресо.TV.
В начальном законопроекте нерезиденты (за исключением страны-агрессора) могли покупать украинскую землю на равных с резидентами только при одном условии - создав компанию-резидента.
При разработке этого альтернативного законопроекту было учтено, что есть более 1300 предприятий, которые уже занимаются сельскохозяйственным бизнесом, объяснили авторы законопроекту.
"Введены дополнительные ограничения, связанные с концентрацией земли в одних руках: на уровне области концентрация уменьшена с 15% до 8%, на уровне ОТО есть дополнительное ограничение - не более 35%", - отметил один из инициаторов законопроекта - депутат от "Слуги народа" Николай Сольский.
Сейчас на сайте Рады зарегистрировано 11 законопроектов, предлагающих регулировать вопросы рынка земли.
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- Напомним, президент Зеленский пообещал, что в 2020 году в Украине заработает рынок земли.
- А 20 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
- 10 октября группа депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде альтернативный законопроект об обороте земель сельхозназначения.
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