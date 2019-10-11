В "Слуге народа" предлагают не допускать иностранцев к рынку земли до 2024 года

11 октября, 2019, 12:28

В альтернативном законопроекте об обороте земель сельскохозяйственного назначения предлагается до 1 января 2024 года не допускать приобретения юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, права собственности на земельные участки

Об этом во время брифинга в Раде рассказали авторы законопроекта №2178-9, передает Еспресо.TV.

В начальном законопроекте нерезиденты (за исключением страны-агрессора) могли покупать украинскую землю на равных с резидентами только при одном условии - создав компанию-резидента.

При разработке этого альтернативного законопроекту было учтено, что есть более 1300 предприятий, которые уже занимаются сельскохозяйственным бизнесом, объяснили авторы законопроекту.

"Введены дополнительные ограничения, связанные с концентрацией земли в одних руках: на уровне области концентрация уменьшена с 15% до 8%, на уровне ОТО есть дополнительное ограничение - не более 35%", - отметил один из инициаторов законопроекта - депутат от "Слуги народа" Николай Сольский.

Сейчас на сайте Рады зарегистрировано 11 законопроектов, предлагающих регулировать вопросы рынка земли.

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