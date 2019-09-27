Не более 200 га в одни руки и без россиян: что предлагает законопроект о рынке земли. Инфографика

27 сентября, 2019, 12:21

Ульяна Букатюк

В случае принятия закона уже с октября 2020 г. украинскую землю можно будет продавать, как любой товар или услугу. Как это будет регулироваться, угрожают ли нам иностранцы и как правительство собирается поддерживать фермеров

18 лет запрета

Запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен в Украине еще в 2001 году. С тех пор его многократно продолжали.

Под понятие "сельскохозяйственных" подпадают 71% всех земель в Украине. Поэтому почти 7 млн владельцев сельскохозяйственных земель (или 16% населения Украины) не могут свободно использовать свою собственность.

Прямой запрет на право распоряжаться землей существует еще в Конго, Таджикистане, Северной Корее, Кубе, Венесуэле. Как видим, ни одну из перечисленных стран не назовешь экономически развитой.

"Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения не только притормаживает экономику (по оценкам Всемирного банка, отмена моратория увеличит ежегодные темпы роста украинского ВВП на 0,5-1,5%), но и еще лишает дольщиков дополнительных 86 млрд грн в год за сдачу земли в аренду", - говорится в исследовании директора проекта "Поддержка реформ в сельском хозяйстве и земельных отношениях в Украине" Киевской школы экономики Дениса Низалова.

Примечательно, что несмотря на 18 лет запрета на продажу сельхозучастков, их все же продают. На одном из самых популярных в Украине сервисов объявлений по состоянию на конец сентября 2019 размещено 8727 предложений о продаже земли именно сельскохозяйственного назначения - самый высокий показатель в категории.

В августе 2018 г. Европейский суд по правам человека признал мораторий нарушением прав человека.

В начале ноября в Украине произошел первый случай, когда благодаря решению Европейского суда по правам человека удалось обойти мораторий на продажу земель в Украине.

На отмене моратория в 2017 году настаивал МВФ, поскольку, по мнению фонда, отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.

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Мифы, недоверие и сдвиги

За годы запретов в Раде собралось несколько законопроектов, призванных урегулировать земельный вопрос.

Правительство Гройсмана предлагало создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингам. Впрочем, в связи с выборами на открытие рынка так и не решились, поскольку процент недоверия населения к реформе - достаточно высок.

Данные социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова свидетельствуют, что 53% поддерживают снятие моратория и допускают продажу земли в Украине при тех или иных условиях. Еще треть граждан (33%) выступают категорически против.

При этом количество последних заметно уменьшается: в 2011 году противниками продажи земли было еще большинство граждан - 51%.

Дело в том, что на протяжении лет вопрос запрета рынка земли "оброс" многочисленными мифами вроде тех, что всю землю сразу же скупят иностранцы или олигархи.

Впрочем, президент Зеленский пообещал, что в 2020 году в Украине заработает рынок земли.

А 20 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Что предлагают в правительстве

Законопроект на 3,5 страницы содержит целый ряд предложений, в частности:

1) отмена моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения и запуск рынка земли с 1 октября 2020 года;

2) право собственности на землю могут получать только граждане Украины, юридические лица и территориальные общины;

3) один покупатель может купить не более 0,5% земель сельскохозяйственного назначения, которые есть в Украине (это примерно 200 тыс. га), а в пределах одной области можно приобрести не более 15% сельскохозяйственной земли;

4) приоритетное право на приобретение земли имеют ее арендаторы при условии выплаты ими цены, по которой она продается;

5) граждане, которым принадлежит право постоянного пользования, право пожизненного наследуемого владения земельными участками государственной и коммунальной собственности, предназначенными для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, могут выкупить их в собственность с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков без проведения земельных торгов;

6) финансовая поддержка малым фермерам и физическим лицам, которые покупают малые объемы до 500 га (компенсация процентов, другая финансовая поддержка);

7) иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они обязаны будут продать ее в течение года со дня вступления в права собственности (гражданам РФ - полный запрет)

Как это будет работать и есть ли опасности

Законопроект раскритиковали во Всеукраинском аграрном совете (ВАС), который последовательно выступает против открытия рынка земли:

"Законопроект отменяет мораторий на куплю-продажу с / х земель, но при этом не устанавливает никаких ограничений на покупку с / х земель юридическими лицами, которые зарегистрированы в Украине, но принадлежат иностранцам. Так, фактически иностранные компании получают право свободно покупать украинские с / х земли ", - считает заместитель председателя ВАС Михаил Соколов.

"Мы хотим, чтобы это были украинские компании и украинские физические лица. Это касается даже случаев, когда компания может быть украинской, но она оффшоризирована, то деньги выводятся. Украинская компания должна быть здесь и платить налоги здесь. Это для нас принципиально", - подчеркнул министр экономики Милованов в эфире Еспресо.

Поскольку иностранные компании имеют более широкие и более дешевые ресурсы, Украине за этот год надо работать над удешевлением кредитов, пояснил премьер-министр Украины Алексей Гончарук:

"Я рассчитываю, что следующим летом процент кредитования будет 11-12%, - анонсировал он. - Мы посмотрим, насколько велик ресурс крупной компании, которая имеет возможность привлекать средства из-за рубежа, оценим этот процент и предоставим мелком фермеру на тех же условиях компенсацию, чтобы он мог конкурировать за покупку участка ".

В госбюджете-2020 на компенсацию кредитов заложено 4,4 млрд грн.

"За удешевление кредитов есть два варианта - они будут прописаны в постановлении правительства позже. Во-первых, речь идет о компенсации ставки по кредиту, во-вторых, государство может помочь фермеру выплачивать тело кредита. Кроме того, третий вариант финподдержки - Фонд частичного гарантирования кредитов, созданный за счет доноров и международных финансовых институтов. И четвертый инструмент - возможность для фермеров выкупать землю, предоставленную в постоянное пользование, без аукциона в течение пяти лет", - рассказал в недавнем интервью Liga.net заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Он также объяснил, как будет действовать запрет для граждан РФ:

"В законопроекте прописано, что компания-покупатель или гражданин должны проверяться при регистрации на предмет происхождения бенефициаров. Кроме того, будет постоянный мониторинг владельцев земли... Если в рамках мониторинга станет известно, что какой-то россиянин или роскомпания стала владельцем украинской земли, участок конфискуют", - говорит Высоцкий.