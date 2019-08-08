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Espreso.tvОбществоЗеленский: В 2020 году в Украине заработает рынок земли

Зеленский: В 2020 году в Украине заработает рынок земли


фото: president.gov.ua
В 2020 году в Украине появится рынок земли

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на украинском-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, передает Еспресо.TV

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн га, которая является лучшей в мире по качеству", - сказал Зеленский.

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