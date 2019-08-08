Зеленский: В 2020 году в Украине заработает рынок земли

8 августа, 2019, 11:25

В 2020 году в Украине появится рынок земли

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на украинском-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, передает Еспресо.TV

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн га, которая является лучшей в мире по качеству", - сказал Зеленский.