Зеленский: В 2020 году в Украине заработает рынок земли
8 августа, 2019, 11:25
В 2020 году в Украине появится рынок земли
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на украинском-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, передает Еспресо.TV
"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн га, которая является лучшей в мире по качеству", - сказал Зеленский.
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- Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен в Украине еще в 2001 году. С тех пор моратоий многократно продолжали.
- 7 декабря 2017 Верховная Рада продлила запрет на продажу земли сельскохозяйственного значения.
- В МВФ заявили, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
- Правительство предлагает создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингов.
- Президент Порошенко считает, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения тормозит развитие аграрного рынка и сдерживает приход инвесторов в Украину.
- В августе Европейский суд по правам человека признал мораторий нарушением прав человека.
- В начале ноября в Украине произошел первый случай, когда благодаря решению Европейского суда по правам человека удалось обойти мораторий на продажу земель в Украине.
- МВФ заявляет, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
- Правительство предлагает создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингов.
- Ранее во Всемирном банке подсчитали, что отмена моратория и запуск рынка сельскохозяйственной земли позволит Украине увеличить темпы экономического роста на дополнительные 1,6% в год .
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