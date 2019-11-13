В Минэкономразвития назвали стоимость гектара украинской земли
Об этом в интервью Радио НВ заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.
"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует - это будет в среднем 2200 долларов эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум 1500 Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают") ", - рассказал он.
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Напомним, президент Зеленский пообещал, что в 2020 году в Украине заработает рынок земли.
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А 20 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
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10 октября группа депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде альтернативный законопроект об обороте земель сельхозназначения.
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В альтернативном законопроекте об обороте земель сельскохозяйственного назначения предлагается до 1 января 2024 не допускать приобретения юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, права собственности на земельные участки.
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11 ноября Президент Украины записал видеообращение, в котором заявил, что компании, которые будут иметь среди учредителей иностранцев, имеют право покупать украинские земельные участки только в случае , если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме.
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