В Минэкономразвития назвали стоимость гектара украинской земли

13 ноября, 2019, 10:06

При открытии рынка земли в Украине один ее гектар будет продаваться на уровне $ 2200

Об этом в интервью Радио НВ заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует - это будет в среднем 2200 долларов эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум 1500 Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают") ", - рассказал он.

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