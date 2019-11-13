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Espreso.tvОбществоВ Минэкономразвития назвали стоимость гектара украинской земли

В Минэкономразвития назвали стоимость гектара украинской земли

При открытии рынка земли в Украине один ее гектар будет продаваться на уровне $ 2200

Об этом в интервью Радио НВ заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует - это будет в среднем 2200 долларов эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум 1500 Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают") ", - рассказал он.

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