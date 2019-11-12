Запрет продавать землю иностранцам уменьшит конкуренцию, но это соответствует практике ЕС, - Всемирный банк
Об этом Интерфакс-Украина сообщили во Всемирном банке.
"Это должно решать руководство Украины - разрешать ли иностранцам покупать сельскохозяйственные земли в Украине. В Европе существует разная практика: некоторые страны позволяют иностранцам покупать землю сельскохозяйственного назначения, а некоторые - нет, другие запрещали продажу на несколько лет", - отметил в организации.
В то же время во Всемирном банке отмечают, что разрешение иностранцам участвовать в рынке сельхозземель усилило бы конкуренцию, помогло бы внедрению новейших технологий и ускорило бы экономический рост.
Есть также мнение, что открытие рынка земли с самого начала для иностранцев, имеющих доступ к дешевому капиталу, может предоставить им преимущество при покупке земли перед местными фермерами, добавили в учреждении.
"Этим можно объяснить, почему несколько новых государств-членов ЕС выбрали переходный период на несколько лет перед тем, как открыть рынок земли для иностранцев", - прокомментировали во Всемирном банке.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что между первым и вторым чтением законопроекта о рынке земли в Верховной Раде будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями, основанными исключительно украинскими гражданами.
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Напомним, президент Зеленский пообещал, что в 2020 году в Украине заработает рынок земли .
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А 20 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
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10 октября группа депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде альтернативный законопроект об обороте земель сельхозназначения.
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В альтернативном законопроекте об обороте земель сельскохозяйственного назначения предлагается до 1 января 2024 г. не допускать приобретения юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, права собственности на земельные участки.
- 11 ноября Президент Украины записал видеообращение, в котором заявил, что компании, которые будут иметь среди учредителей иностранцев, имеют право покупать украинские земельные участки только в случае , если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме.
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