Запрет продавать землю иностранцам уменьшит конкуренцию, но это соответствует практике ЕС, - Всемирный банк

12 ноября, 2019, 14:25

Запрет на продажу земли иностранцам уменьшит конкуренцию, однако введение переходного периода во время открытия земельного рынка соответствует европейской практике

Об этом Интерфакс-Украина сообщили во Всемирном банке.

"Это должно решать руководство Украины - разрешать ли иностранцам покупать сельскохозяйственные земли в Украине. В Европе существует разная практика: некоторые страны позволяют иностранцам покупать землю сельскохозяйственного назначения, а некоторые - нет, другие запрещали продажу на несколько лет", - отметил в организации.

В то же время во Всемирном банке отмечают, что разрешение иностранцам участвовать в рынке сельхозземель усилило бы конкуренцию, помогло бы внедрению новейших технологий и ускорило бы экономический рост.

Есть также мнение, что открытие рынка земли с самого начала для иностранцев, имеющих доступ к дешевому капиталу, может предоставить им преимущество при покупке земли перед местными фермерами, добавили в учреждении.

"Этим можно объяснить, почему несколько новых государств-членов ЕС выбрали переходный период на несколько лет перед тем, как открыть рынок земли для иностранцев", - прокомментировали во Всемирном банке.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что между первым и вторым чтением законопроекта о рынке земли в Верховной Раде будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями, основанными исключительно украинскими гражданами.

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