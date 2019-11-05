Йованович шокирована тоном Трампа в разговоре с Зеленским
Об этом говорится в обнародованной стенограмме показаний Йованович в комитете по разведке Палаты представителей США.
"Я была шокирована. Я не ожидала, что президент Трамп ... будет говорить с иностранным коллегой обо мне или любом другом в таком тоне", - отметила Йованович, отвечая на просьбу комиссии рассказать о своих впечатлениях от стенограммы разговора президентов США и Украина.
Читайте также: Йованович: Луценко не нравились призывы посольства к очистке прокуратуры
В частности, Трамп во время разговора с Зеленским критиковал Йованович, сказав, что "от нее нельзя было ожидать ничего хорошего, и люди, с которыми она сталкивалась в Украине, такие же плохие".
Йованович также сказала, что не понимает значения слов Трампа о том, что она "должна пройти все это", однако до сих пор испытывает беспокойство по этому поводу, чувствуя угрозу в свой адрес.
- Напомним, 11 октября экс-посол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
- В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
- 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
- Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона по "украинскому" вопросу и импичменту.
Читайте также
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
Читайте также
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-