Йованович шокирована тоном Трампа в разговоре с Зеленским

5 ноября, 2019, 12:38

Экс-посол США в Украине Мари Йованович была шокирована словам президента США Дональда Трампа о ней во время скандального телефонного разговора с главой Украинского государства Владимиром Зеленским

Об этом говорится в обнародованной стенограмме показаний Йованович в комитете по разведке Палаты представителей США.

"Я была шокирована. Я не ожидала, что президент Трамп ... будет говорить с иностранным коллегой обо мне или любом другом в таком тоне", - отметила Йованович, отвечая на просьбу комиссии рассказать о своих впечатлениях от стенограммы разговора президентов США и Украина.

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В частности, Трамп во время разговора с Зеленским критиковал Йованович, сказав, что "от нее нельзя было ожидать ничего хорошего, и люди, с которыми она сталкивалась в Украине, такие же плохие".

Йованович также сказала, что не понимает значения слов Трампа о том, что она "должна пройти все это", однако до сих пор испытывает беспокойство по этому поводу, чувствуя угрозу в свой адрес.