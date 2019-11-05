 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЙованович шокирована тоном Трампа в разговоре с Зеленским

Йованович шокирована тоном Трампа в разговоре с Зеленским


фото: rfe
Экс-посол США в Украине Мари Йованович была шокирована словам президента США Дональда Трампа о ней во время скандального телефонного разговора с главой Украинского государства Владимиром Зеленским

Об этом говорится в обнародованной стенограмме показаний Йованович в комитете по разведке Палаты представителей США.

"Я была шокирована. Я не ожидала, что президент Трамп ... будет говорить с иностранным коллегой обо мне или любом другом в таком тоне", - отметила Йованович, отвечая на просьбу комиссии рассказать о своих впечатлениях от стенограммы разговора президентов США и Украина.

Читайте также: Йованович: Луценко не нравились призывы посольства к очистке прокуратуры

В частности, Трамп во время разговора с Зеленским критиковал Йованович, сказав, что "от нее нельзя было ожидать ничего хорошего, и люди, с которыми она сталкивалась в Украине, такие же плохие".

Йованович также сказала, что не понимает значения слов Трампа о том, что она "должна пройти все это", однако до сих пор испытывает беспокойство по этому поводу, чувствуя угрозу в свой адрес.

  • Напомним, 11 октября экс-посол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
  • В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
  • 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
  • Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона по "украинскому" вопросу и импичменту.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2019 вторник

больше новостей

5 ноября, 2019 вторник

4 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать