Йованович: Луценко не нравились призывы посольства к очистке прокуратуры
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на текст показаний Йованович.
"Думаю, господину Луценко не нравилось, что Посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры", - заявила дипломат.
"Когда он пришел на должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства невинных людей на Майдане во время Революции Достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые бывший президент и его подручные вывели. Ни одно из этого не было выполнено. Мы считали это красивыми целями и стремились привлечь его работать в этом направлении, а он на самом деле на это не обращал внимания ", - рассказала Йованович.
По словам экс-посла, Луценко хотел, чтобы посольство организовало его встречу с генеральным прокурором США, директором ФБР и другими. Он вроде бы имел для них важную информацию. Однако тогдашний глава ГПУ не хотел предоставить эту информацию для проверки ФБР.
- Напомним, 11 октября экс-посол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
- В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
- 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
- Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона по "украинскому" вопросу и импичменту.
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