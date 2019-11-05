Йованович: Луценко не нравились призывы посольства к очистке прокуратуры

5 ноября, 2019, 10:17

Экс-посол США в Украине Мари Йованович во время показаний перед Конгрессом заявила, что бывшему генпрокурору Юрию Луценко не нравилось, что посольство призвало к реформе Генпрокуратуры

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на текст показаний Йованович.

"Думаю, господину Луценко не нравилось, что Посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры", - заявила дипломат.

"Когда он пришел на должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства невинных людей на Майдане во время Революции Достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые бывший президент и его подручные вывели. Ни одно из этого не было выполнено. Мы считали это красивыми целями и стремились привлечь его работать в этом направлении, а он на самом деле на это не обращал внимания ", - рассказала Йованович.

По словам экс-посла, Луценко хотел, чтобы посольство организовало его встречу с генеральным прокурором США, директором ФБР и другими. Он вроде бы имел для них важную информацию. Однако тогдашний глава ГПУ не хотел предоставить эту информацию для проверки ФБР.