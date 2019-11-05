 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЙованович: Луценко не нравились призывы посольства к очистке прокуратуры

Йованович: Луценко не нравились призывы посольства к очистке прокуратуры

Экс-посол США в Украине Мари Йованович во время показаний перед Конгрессом заявила, что бывшему генпрокурору Юрию Луценко не нравилось, что посольство призвало к реформе Генпрокуратуры

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на текст показаний Йованович.

"Думаю, господину Луценко не нравилось, что Посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры", - заявила дипломат.

"Когда он пришел на должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства невинных людей на Майдане во время Революции Достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые бывший президент и его подручные вывели. Ни одно из этого не было выполнено. Мы считали это красивыми целями и стремились привлечь его работать в этом направлении, а он на самом деле на это не обращал внимания ", - рассказала Йованович.

По словам экс-посла, Луценко хотел, чтобы посольство организовало его встречу с генеральным прокурором США, директором ФБР и другими. Он вроде бы имел для них важную информацию. Однако тогдашний глава ГПУ не хотел предоставить эту информацию для проверки ФБР.

  • Напомним, 11 октября экс-посол США в Украине Мари Йованович выступила с показаниями в Конгрессе по делу возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
  • В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
  • 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
  • Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона по "украинскому" вопросу и импичменту.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2019 вторник

больше новостей

5 ноября, 2019 вторник

4 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать