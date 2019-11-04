"Настаиваем на справедливости для Катерины": поверенный США Тейлор выступил по делу Гандзюк
4 ноября, 2019, 17:06
Временный поверенный в делах США Тейлор выступил с призывом обеспечить справедливость в деле убитой херсонской активистки Катерины Гандзюк
Обращение Тейлора обнародовало посольство США в Украине.
"Сегодня мы с грустью вспоминаем о смерти Катерины Гандзюк, которая умерла год назад в этот день. Она была действительно храброй женщиной. Она посвятила свою жизнь Украине и пожертвовала жизнью за свою страну. Мы настаиваем на справедливости для Катерины и ее семьи. Мы помним ее и продолжим усилия ради такой Украины, за которую она отдала свою жизнь", - сказал Тейлор.
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- Напомним, 31 июля 2018 на Катерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Катерины Гандзюк.
- Позже Мангер изменили подозрение с заказа заказного убийства на избиение.
- Пять исполнителей нападения на Гандзюк приговорили к срокам от 3 до 6,5 лет заключения.
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