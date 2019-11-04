"Настаиваем на справедливости для Катерины": поверенный США Тейлор выступил по делу Гандзюк

4 ноября, 2019, 17:06

Временный поверенный в делах США Тейлор выступил с призывом обеспечить справедливость в деле убитой херсонской активистки Катерины Гандзюк

Обращение Тейлора обнародовало посольство США в Украине.

"Сегодня мы с грустью вспоминаем о смерти Катерины Гандзюк, которая умерла год назад в этот день. Она была действительно храброй женщиной. Она посвятила свою жизнь Украине и пожертвовала жизнью за свою страну. Мы настаиваем на справедливости для Катерины и ее семьи. Мы помним ее и продолжим усилия ради такой Украины, за которую она отдала свою жизнь", - сказал Тейлор.

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