"За голову" аль-Багдади заплатили 25 млн долларов США

30 октября, 2019, 11:59

Информатор американских спецслужб, который помог выследить главаря "ИГ" Абу Бакра аль-Багдади, получит вознаграждение в размере до 25 млн долларов

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По словам официальных лиц, ожидается, что он получит часть или все млн американского вознаграждения, которое было предусмотрено за голову аль-Багдади.

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Данные о информаторе не разглашают в целях безопасности. По неофициальной информации, это араб-суннит, который хотел отомстить "ИГ" за смерть своего родственника.

Издание сообщает, что этот человек был вхож в окружение аль-Багдади и в момент спецоперации, во время которой главарь "ИГ" взорвал себя, находился в том же здании. Через два дня его вывезли из страны вместе с семьей.

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