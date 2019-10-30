"За голову" аль-Багдади заплатили 25 млн долларов США
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.
По словам официальных лиц, ожидается, что он получит часть или все млн американского вознаграждения, которое было предусмотрено за голову аль-Багдади.
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Данные о информаторе не разглашают в целях безопасности. По неофициальной информации, это араб-суннит, который хотел отомстить "ИГ" за смерть своего родственника.
Издание сообщает, что этот человек был вхож в окружение аль-Багдади и в момент спецоперации, во время которой главарь "ИГ" взорвал себя, находился в том же здании. Через два дня его вывезли из страны вместе с семьей.
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- Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
- После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
- Чуть позже в сети появилось видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади.
- На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что подтверждена гибель первого заместителя и вероятного преемника аль-Багдади.
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