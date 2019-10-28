Нацполиция не будет выселять из Золотого ветеранов, - Троян
Об этом сообщает пресс-служба полиции со ссылкой на заявление заместителя главы ГУНП Вадима Трояна.
По словам Вадима Трояна, совместная группа из полицейских и военнослужащих посетила здание, где разместились представители Национального корпуса, с целью обычной проверки.
"Проверила группа ВСП и полицию, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы находимся в опасной зоне, здесь нужно так работать каждый день", - отметил заместитель главы Нацполиции.
В то же время он категорически опроверг слухи о намерениях выселять кого-то из Золотого, а также призвал не спекулировать на этой теме.
"Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол, "кто кого будет штурмовать", нельзя", - подчеркнул Троян.
- Напомним, 26 октября Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое и потребовал от них убрать имеющееся у них оружие.
- Ветераны войны с Россией, которые прибыли в город Золотое Луганской защищать его в случае отступления ВСУ, уверяют, что действуют исключительно в рамках закона и не собираются уезжать оттуда, пока существует угроза "потери территории Украины".
- Штаб операции Объединенных сил заявил, что люди с оружием, которые общались с президентом Украины в Золотом, находятся в зоне ООС нелегально .
- МВД заявило, что после встречи с Зеленским добровольцы вывезли оружие из Золотого-4.
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