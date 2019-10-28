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Espreso.tvОбществоНацполиция не будет выселять из Золотого ветеранов, - Троян

Нацполиция не будет выселять из Золотого ветеранов, - Троян

Полиция не будет выселять ветеранов ВСУ из Золотого-4, а ее присутствие - необходимая мера в зоне проведения операции объединенных сил

Об этом сообщает пресс-служба полиции со ссылкой на заявление заместителя главы ГУНП Вадима Трояна.

По словам Вадима Трояна, совместная группа из полицейских и военнослужащих посетила здание, где разместились представители Национального корпуса, с целью обычной проверки.

"Проверила группа ВСП и полицию, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы находимся в опасной зоне, здесь нужно так работать каждый день", - отметил заместитель главы Нацполиции.

В то же время он категорически опроверг слухи о намерениях выселять кого-то из Золотого, а также призвал не спекулировать на этой теме.

"Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол, "кто кого будет штурмовать", нельзя", - подчеркнул Троян.

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