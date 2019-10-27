После встречи с Зеленским добровольцы вывезли оружие из Золотого-4, - МВД

27 октября, 2019, 21:50

Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы вывезли оружие из Золотого-4 после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Сообщает Министерство внутренних дел в facebook.

По словам Трояна, по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.

Сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотом-4 и Катериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.

"В Золотом-4 и Катериновке работает шесть патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - заверил Троян.