После встречи с Зеленским добровольцы вывезли оружие из Золотого-4, - МВД
27 октября, 2019, 21:50
Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы вывезли оружие из Золотого-4 после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Сообщает Министерство внутренних дел в facebook.
По словам Трояна, по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.
Сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотом-4 и Катериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.
"В Золотом-4 и Катериновке работает шесть патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - заверил Троян.
- Напомним, 26 октября Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое.
- Президент выступил с требованием по поводу имеющегося у них оружия.
- Ветераны войны с Россией, которые прибыли в город Золотое Луганской защищать его в случае отступления ВСУ, уверяют, что действуют исключительно в рамках закона и не собираются уезжать оттуда, пока существует угроза "потери территории Украины".
- Штаб операции Объединенных сил заявил, что люди с оружием, которые общались с президентом Украины в Золотом, находятся в зоне ООС нелегально.
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