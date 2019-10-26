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Espreso.tvОперація об'єднаних силЛюди с оружием, которые общались с Зеленским, находятся в Золотом нелегально, - штаб ООС

Люди с оружием, которые общались с Зеленским, находятся в Золотом нелегально, - штаб ООС


фото: facebook
Штаб операции Объединенных сил заявил, что люди с оружием, которые общались с президентом Украины в Золотом, находятся в зоне ООС нелегально

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В штабе ООС отметили, что в распространенном сегодня в социальных сетях видео президент Украины Владимир Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое Луганской области, пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами.

В штабе ООС подчеркнули, что они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных Сил. Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", больше известным как Закон об операции Объединенных Сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием.

"Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а затем находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон об ООС, чем предоставляется надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 26 октября Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое.
  • Президент выступил с требованием относительно имеющегося у них оружия .
  • Ветераны войны с Россией, которые прибыли в город Золотое Луганской защищать его в случае отступления ВСУ, уверяют, что действуют исключительно в рамках закона и не собираются уезжать оттуда, пока существует угроза "потери территории Украины".
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