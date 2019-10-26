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Espreso.tvОбществоЗеленский поставил условие добровольцам в Золотом

Зеленский поставил условие добровольцам в Золотом

Во время общения с представителями общественных формирований, которые сейчас находятся в поселке Золотое (Луганская область) и собираются в случае отступления ВСУ защищать мирное население, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у них не должно быть оружия

Видеозапись соответствующего фрагмента разговора с главой государства обнародована на страницах инициативы Останній блокпост. #Ні_Капітуляції в социальных сетях, передает Еспресо.TV.

Их общение состоялось сегодня, 26 октября 2019 года.

"Денис, послушай. Я президент этой страны, мне сорок второй год, я же не лох какой-то. Я пришел и сказал: "Оружие забери", - отметил президент в общении с представителем добровольческого подразделения Денисом ("Янтарем"), ветераном полка "Азов".

По словам Зеленского, оружие якобы находится в доме, где разместились его собеседники.

Также он отметил, что если данное требование не будет выполнено, то оружие будет изъято в принудительном порядке:

"Нам зайти оружие забрать или как?".

В свою очередь, защитники Золотого остались недовольными встречей с Зеленским.

"Спросили у президента, встретится ли он с ветеранами, чтобы проговорить наши акции по всей стране с требованием "Ні капітуляції". Получили хамский ответ", - говорится в сообщении.

В частности, Зеленский употребил такие высказывания:

"Ты мне не можешь никакую информацию озвучивать";

"Ты со мной хочешь формализовать отношения? (Смеется)... Я с тобой?".

О том же, что по всей Украине люди выходят на акцию "Ні капітуляції" и о том, что такая акция прошла, глава государства также отказался говорить:

"Я не понимаю, на чем мы закончим разговор, пацаны... По Украине вчера прошел дождь, вот что я слышу. Где акция, кто? Кто мне что передал?".

Он подытожил что отвечать будет на письменные, а не на устные обращения.

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