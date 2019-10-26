Зеленский поставил условие добровольцам в Золотом
Видеозапись соответствующего фрагмента разговора с главой государства обнародована на страницах инициативы Останній блокпост. #Ні_Капітуляції в социальных сетях, передает Еспресо.TV.
Их общение состоялось сегодня, 26 октября 2019 года.
"Денис, послушай. Я президент этой страны, мне сорок второй год, я же не лох какой-то. Я пришел и сказал: "Оружие забери", - отметил президент в общении с представителем добровольческого подразделения Денисом ("Янтарем"), ветераном полка "Азов".
По словам Зеленского, оружие якобы находится в доме, где разместились его собеседники.
Также он отметил, что если данное требование не будет выполнено, то оружие будет изъято в принудительном порядке:
"Нам зайти оружие забрать или как?".
В свою очередь, защитники Золотого остались недовольными встречей с Зеленским.
"Спросили у президента, встретится ли он с ветеранами, чтобы проговорить наши акции по всей стране с требованием "Ні капітуляції". Получили хамский ответ", - говорится в сообщении.
В частности, Зеленский употребил такие высказывания:
"Ты мне не можешь никакую информацию озвучивать";
"Ты со мной хочешь формализовать отношения? (Смеется)... Я с тобой?".
О том же, что по всей Украине люди выходят на акцию "Ні капітуляції" и о том, что такая акция прошла, глава государства также отказался говорить:
"Я не понимаю, на чем мы закончим разговор, пацаны... По Украине вчера прошел дождь, вот что я слышу. Где акция, кто? Кто мне что передал?".
Он подытожил что отвечать будет на письменные, а не на устные обращения.
- Напомним, Зеленский приехал к добровольцам в Золотое.
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