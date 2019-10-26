Добровольцы из Золотого после разговора с Зеленским: "Остаемся здесь и будем в дальнейшем стоять за Украину"

26 октября, 2019, 17:25

Ветераны войны с Россией, которые прибыли в город Золотое Луганской области защищать его в случае отступления ВСУ, уверяют, что действуют исключительно в рамках закона и не собираются уезжать оттуда, пока существует угроза "потери территории Украины"

Об этом заявил бывший боец добровольческого полка "Азов" по имени Денис (позывной "Янтарь"), который сегодня, 26 октября 2019 года, больше всего общался с президентом Владимиром Зеленским, во время посещения главой государства этого населенного пункта. Комментарий военного появился на странице инициативе Последний блокпост. # Ни_Капитуляции в Telegram, передает Еспресо.TV .

"Мы будем оставаться здесь дальше, пока есть угроза сего бессмысленного разведения и потери территории Украины", - отметил он.

Что касается выдвинутого президентом требования "забрать оружие", то, как отметил "Янтарь", он и его собратья действуют в законной плоскости.

"Мы действуем в рамках закона. Определенные ньюансы, которые он (президент - ред.) еще озвучивал, мы их услышали, однако, я говорю: мы закон не нарушаем. Поэтому остаемся здесь и будем в дальнейшем стоять за Украину", - пояснил боец.

Присутствующие в Золотом добровольцы с самого начала своей миссии говорят о том, что оружие у них имеется, но оно зарегистрировано.

Что же касается цели приезда Зеленского, то она, по словам "Янтарь", обусловлена подготовкой к разведению сил на линии фронта.

"Он хотел пообщаться с ветеранами, которые сейчас находятся вблизи линии разграничения. Мы так думаем, что накануне запланированного разведения войск", - сказал ветеран "Азова".