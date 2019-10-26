Добровольцы из Золотого после разговора с Зеленским: "Остаемся здесь и будем в дальнейшем стоять за Украину"
Об этом заявил бывший боец добровольческого полка "Азов" по имени Денис (позывной "Янтарь"), который сегодня, 26 октября 2019 года, больше всего общался с президентом Владимиром Зеленским, во время посещения главой государства этого населенного пункта. Комментарий военного появился на странице инициативе Последний блокпост. # Ни_Капитуляции в Telegram, передает Еспресо.TV .
"Мы будем оставаться здесь дальше, пока есть угроза сего бессмысленного разведения и потери территории Украины", - отметил он.
Что касается выдвинутого президентом требования "забрать оружие", то, как отметил "Янтарь", он и его собратья действуют в законной плоскости.
"Мы действуем в рамках закона. Определенные ньюансы, которые он (президент - ред.) еще озвучивал, мы их услышали, однако, я говорю: мы закон не нарушаем. Поэтому остаемся здесь и будем в дальнейшем стоять за Украину", - пояснил боец.
Присутствующие в Золотом добровольцы с самого начала своей миссии говорят о том, что оружие у них имеется, но оно зарегистрировано.
Что же касается цели приезда Зеленского, то она, по словам "Янтарь", обусловлена подготовкой к разведению сил на линии фронта.
"Он хотел пообщаться с ветеранами, которые сейчас находятся вблизи линии разграничения. Мы так думаем, что накануне запланированного разведения войск", - сказал ветеран "Азова".
- Напомним, Зеленский приехал к добровольцам в Золотое.
- Президент выступил с требованием, относительно имеющегося у них оружия .
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