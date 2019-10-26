"Мы же гостеприимные - садитесь, пообщаемся". Зеленский приехал к добровольцам в Золотое
26 октября, 2019, 12:00
В субботу, 26 октября 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл пообщаться с воинами-добровольцами, которые находятся на позициях в поселке Золотое Луганской области, чтобы не допустить переход этого населенного пункта к российско-террористических сил через предусмотрено "формуле Штайнмайера" отвода ВСУ от линии фронта
Информация об этом появилась на страницах инициативе Останній блокпост. #Ні_Капітуляції в социальных сетях, передает Еспресо.TV .
"Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронте", - говорится в сообщении.
На коротком видео, обнародованном с самого начала встречи, бойцы говорят главе государства:
"Мы же гостеприимные - садитесь, пообщаемся. Чай уже делают".
Подробности должны быть позже.
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