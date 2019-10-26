"Мы же гостеприимные - садитесь, пообщаемся". Зеленский приехал к добровольцам в Золотое

26 октября, 2019, 12:00

Информация об этом появилась на страницах инициативе Останній блокпост. #Ні_Капітуляції в социальных сетях, передает Еспресо.TV .

"Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронте", - говорится в сообщении.

На коротком видео, обнародованном с самого начала встречи, бойцы говорят главе государства:

"Мы же гостеприимные - садитесь, пообщаемся. Чай уже делают".

Подробности должны быть позже.