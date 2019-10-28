18 человек с оружием: журналист сообщил, что в Золотом-4 полиция приехала "выселять" Азов "

28 октября, 2019, 09:29

В понедельник, 28 октября, в Золотом-4 18 полицейских с оружием приехали к месту расположения бойцов "Азова"

Об этом сообщил в Facebook фотокорреспондент Lb.ua, руководитель проекта AFTERILOVAISK Макс Левин.

"Золотое-4. Полиция собирается выселять" Азов ". Приехали только что, в количестве 18 человек, вооруженные, приехали под предлогом проверить мою машину (подозрительное авто). Осмотрели авто, узнали кто я, доложили начальству и пока поехали. Пытались нависать , что я незаконно проехал в Золотое-4 ", - написал Левин.