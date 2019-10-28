18 человек с оружием: журналист сообщил, что в Золотом-4 полиция приехала "выселять" Азов "
28 октября, 2019, 09:29
В понедельник, 28 октября, в Золотом-4 18 полицейских с оружием приехали к месту расположения бойцов "Азова"
Об этом сообщил в Facebook фотокорреспондент Lb.ua, руководитель проекта AFTERILOVAISK Макс Левин.
"Золотое-4. Полиция собирается выселять" Азов ". Приехали только что, в количестве 18 человек, вооруженные, приехали под предлогом проверить мою машину (подозрительное авто). Осмотрели авто, узнали кто я, доложили начальству и пока поехали. Пытались нависать , что я незаконно проехал в Золотое-4 ", - написал Левин.
- Напомним, 26 октября Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое и потребовал от них убрать имеющееся у них оружие .
- Ветераны войны с Россией, которые прибыли в город Золотое Луганской области защищать его в случае отступления ВСУ, уверяют, что действуют исключительно в рамках закона и не собираются уезжать оттуда , пока существует угроза "потери территории Украины".
- Штаб операции Объединенных сил заявил, что люди с оружием, которые общались с президентом Украины в Золотом, находятся в зоне ООС нелегально .
- МВД заявило, что после встречи с Зеленским добровольцы вывезли оружие из Золотого-4.
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