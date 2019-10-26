26 октября на фронте: оккупанты 9 раз нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела: неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов наших позиций: четыре раза вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Хутора Свободного - из подствольных гранатометов, у Золотого (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
- Напомним, 26 октября Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое.
- Президент выступил с требованием относительно имеющегося у них оружия.
- Ветераны войны с Россией, которые прибыли в город Золотое Луганской защищать его в случае отступления ВСУ, уверяют, что действуют исключительно в рамках закона и не собираются уезжать оттуда, пока существует угроза "потери территории Украины".
- Штаб операции Объединенных сил заявил, что люди с оружием, которые общались с президентом Украины в Золотом, находятся в зоне ООС нелегально .
- Владимир Зеленский рассказал о визите в Золотое, во время которого он эмоционально пообщался с ветеранами войны с Россией.
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