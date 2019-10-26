26 октября на фронте: оккупанты 9 раз нарушили режим тишины

26 октября, 2019, 20:08

26 октября на Донбассе российские оккупационные войска совершили девять обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела: неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов наших позиций: четыре раза вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Хутора Свободного - из подствольных гранатометов, у Золотого (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.