Некоторые разговоры оказались эмоциональными, - Зеленский об общении с добровольцами в Золотом
Об этом Владимир Зеленский сообщил в facebook.
"Провел два дня в Золотом. Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу. Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведениb войск. Понял одно - хотят мира. Все готовы к разведению ", - написал Зеленский.
По словам президента, он узнал от местных жителей, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей.
"Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить", - отметил Зеленский.
По мнению Зеленского, необходимо искать пути для завершения войны.
"Мне важно было услышать украинцев, ожидающих мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой - подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как президент и Верховный главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой ", - подытожил Зеленский.
- Напомним, 26 октября Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое.
- Президент выступил с требованием, относительно имеющегося у них оружия.
- Ветераны войны с Россией, которые прибыли в город Золотое Луганской области защищать его в случае отступления ВСУ, уверяют, что действуют исключительно в рамках закона и не собираются уезжать оттуда, пока существует угроза "потери территории Украины".
- Штаб операции Объединенных сил заявил, что люди с оружием, которые общались с президентом Украины в Золотом, находятся в зоне ООС нелегально .
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