Некоторые разговоры оказались эмоциональными, - Зеленский об общении с добровольцами в Золотом

26 октября, 2019, 18:54

Об этом Владимир Зеленский сообщил в facebook.

"Провел два дня в Золотом. Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу. Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведениb войск. Понял одно - хотят мира. Все готовы к разведению ", - написал Зеленский.

По словам президента, он узнал от местных жителей, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей.

"Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить", - отметил Зеленский.

По мнению Зеленского, необходимо искать пути для завершения войны.

"Мне важно было услышать украинцев, ожидающих мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой - подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как президент и Верховный главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой ", - подытожил Зеленский.