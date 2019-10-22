"Потому что коллектив невиновен": руководитель хора Веревки готов уволиться
22 октября, 2019, 16:17
Руководитель хора Веревки Зеновий Коринец заявил о готовности уволиться, чтобы "не навредить коллективу"
Об этом он сказал в эфире телеканала ATR.
"Я готов к любой ситуации, чтобы не навредить коллективу. Если потребуется (написать заявление на увольнение, - ред.), да. Потому что коллектив в этом не виноват", - отметил Коринец.
По словам руководителя, из госбюджета хор получает примерно 2,7 млн грн в месяц. Он отметил, что негативно относится к предложению прекратить финансировать хор из государственного бюджета.
"Хор имени Веревки в этой ситуации вообще не виновен. Если они считают, что я принял решение о выполнении одной из таких песен, которые нам не подходят, это правда, эта песня не подходит. Я спасовал, соглашаясь на выполнение этой негативной песни", - пояснил Коринец.
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