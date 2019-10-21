"Каждый может шутить как удается": Гончарук отреагировал на шутку "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой

21 октября, 2019, 12:22

Для политика оценивать юмор - это дурной тон, считает Гончарук

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Я не успел посмотреть видео, свою позицию сказать сложно. Считаю, что радоваться горю кого-то другого - это не нормально, но также считаю, что в мире много сатирических команд, поэтому политику оценивать юмор - дурной тон. У нас демократическое государство и каждый может шутить как удается ", - отметил Гончарук.

Премьер считает, что если бы это был юмор не "95 квартала", а другой команды, он бы вообще прошел незамеченным.

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По словам Гончарука, он неоднократно видел "настоящую реакцию" президента Зеленского на историю о поджоге дома Гонтаревой.

"Эта реакция была правильная и человеческая. Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом. Президент Зеленский из этого не смеялся. Он вместе с правоохранителями употребляют все зависящие меры, чтобы разобраться, как этот дом вспыхнул", - пояснил он.