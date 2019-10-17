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Espreso.tvМирТрамп заявил, что Курдская рабочая партия хуже ИГИЛ

Трамп заявил, что Курдская рабочая партия хуже ИГИЛ


фото: reuters
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что считает Курдскую рабочую партию опаснее "Исламского государства"

Об этом сообщает DW.

Заявление Трампа прозвучало на фоне военной операции Турции против сирийских курдов, которые еще недавно были союзниками США в борьбе с террористами ИГ.

"КРП, которая является частью курдского движения, как вы знаете, вероятно, хуже по террору и во многих отношениях - более высокая террористическая угроза, чем ИГ", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой.

По словам президента США, даже террористы из ИГ "уважают" бойцов КРП за их "жестокость".

При этом стоит отметить, что партизанские отряды КРП действуют в Турции и Ираке, тогда как в Сирии находятся курдские Подразделения народной защиты (YPG) Партии Курдского демократического союза.

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