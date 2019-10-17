Трамп заявил, что Курдская рабочая партия хуже ИГИЛ
Об этом сообщает DW.
Заявление Трампа прозвучало на фоне военной операции Турции против сирийских курдов, которые еще недавно были союзниками США в борьбе с террористами ИГ.
"КРП, которая является частью курдского движения, как вы знаете, вероятно, хуже по террору и во многих отношениях - более высокая террористическая угроза, чем ИГ", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой.
По словам президента США, даже террористы из ИГ "уважают" бойцов КРП за их "жестокость".
При этом стоит отметить, что партизанские отряды КРП действуют в Турции и Ираке, тогда как в Сирии находятся курдские Подразделения народной защиты (YPG) Партии Курдского демократического союза.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США с ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
- Эрдоган отверг идею перемирия с курдами.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха