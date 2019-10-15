Отравление Скрипалей: подозреваемый Чепига был на свадьбе дочери генерала ГРУ, - Bellingcat
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на совместное расследование с Bellingcat.
"Эти снимки подтверждают связь с российской военной разведкой и самого Чепиги, и генерал-майора Андрея Аверьянова, командира воинской части №29155, которая входит в состав ГРУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что найденные снимки Чепиги были сделаны за полгода до отравления Скрипаля на свадьбе дочери Аверьянова, в отеле, который находится в Подмосковье на берегу Сенежского озера - в 15 минутах езды от базы "Сенеж" российских "Сил специальных операций".
Британские власти считают, что именно россияне "Руслан Боширов" и "Александр Петров" ответственны за попытку отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочери Юлии.
- 5 марта 2018 г. в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего они были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов .
- Всего 27 стран и НАТО выслали более 150 российских дипломатов.
- Великобритания нашла лабораторию, в которой могли изготовить "Новичок", и назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки . Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес назвал Владимира Путина ответственным за химическую атаку.
- Журналисты и активисты разоблачили настоящие фамилии "Петрова" и "Боширова" и факты их биографии .
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