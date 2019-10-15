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Espreso.tvОбществоОтравление Скрипалей: подозреваемый Чепига был на свадьбе дочери генерала ГРУ, - Bellingcat

Отравление Скрипалей: подозреваемый Чепига был на свадьбе дочери генерала ГРУ, - Bellingcat

Расследователи нашли в открытых источниках фото со свадьбы дочери генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова, на которых видно мужчину, похожего на шпиона ГРУ Анатолия Чепигу ("творческий" псевдоним - Руслан Боширов)

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на совместное расследование с Bellingcat.

"Эти снимки подтверждают связь с российской военной разведкой и самого Чепиги, и генерал-майора Андрея Аверьянова, командира воинской части №29155, которая входит в состав ГРУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что найденные снимки Чепиги были сделаны за полгода до отравления Скрипаля на свадьбе дочери Аверьянова, в отеле, который находится в Подмосковье на берегу Сенежского озера - в 15 минутах езды от базы "Сенеж" российских "Сил специальных операций".

Британские власти считают, что именно россияне "Руслан Боширов" и "Александр Петров" ответственны за попытку отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочери Юлии.

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