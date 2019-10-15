Букеровскую премию впервые за последние 27 лет получили два человека - за романы о правах и судьбах женщин

15 октября, 2019, 08:33

Канадская писательница Маргарет Этвуд вместе с британкой Бернардин Эваристо стала лауреатом Букеровской премии

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что определение сразу двух лауреатов является нарушением правил Букера, в которых четко прописано, что присуждать премию сразу двум людям нельзя. Однако жюри объяснило, что просто не смогло выбрать, какое из двух произведений является лучшим.

Этвуд отметили за роман "Заветы" (The Testaments), который является сиквелом одного из ее самых известных произведений - "Рассказы служанки". Сюжет "Заветов" разворачивается через 15 лет после событий предыдущей книги.

Место действия - то же: патриархально-тоталитарное государство Республика Галаад, где суровые законы общества лишают женщин каких-либо прав, оставляя им единственную функцию - рождение детей.

Британка Бернардин Эваристо получила награду за роман "Девушка, женщина, все остальное" (Girl, Woman, Other), в котором автор рассказывает истории жизней 12 персонажей, большинство из которых - темнокожие британки.

Каждому персонажу посвящена глава, и их пути удивительным образом пересекаются, несмотря на совершенно разные биографии.

Писательницы разделят премию в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (примерно $60 тыс.) и обе войдут в историю Букера: 79-летняя Этвуд как старейший лауреат в истории, а Эваристо - как первая темнокожая писательница, получившая премию.

Букеровская премия - самая престижная литературная награда, с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании. Последний раз сразу двух лауреатов премии определяли в 1992 году, после чего правила конкурса изменили. С тех пор организаторы ежегодно предупреждают жюри, победителем может быть только один автор.