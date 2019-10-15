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Espreso.tvОбществоБолтон выступал против давления на Украину и назвал Джулиани "ручной гранатой, которая подорвет всех", - NYT

Болтон выступал против давления на Украину и назвал Джулиани "ручной гранатой, которая подорвет всех", - NYT

Еще до телефонного разговора между президентами Трампом и Зеленским (от 25 июля) в то время советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон был настолько обеспокоен планами надавить на Украину, что поручил сообщить о ситуации юристам

Об этом стало известно в понедельник из публикации The New York Times, которая сослалась на материалы, полученные от следователей.

"Попытки давления на Украину в обмен на политическую помощь спровоцировали жаркие споры внутри Белого дома этим летом, которые настолько насторожили Джона Болтона, в то время советника по вопросам национальной безопасности, что он приказал своей помощнице оповестить юристов Белого дома", - отмечает издание.

В этой связи говорится, в частности, об эпизоде от 10 июля, когда Джон Болтон вступил в острую полемику с послом США при ЕС Гордоном Сондлендом, который тогда работал с адвокатом Трампа Руди Джулиани. Болтон является одним из фигурантов жалобы "обличителя", где сообщалось о возможных попытках давления на Украину.

После этой полемики Болтон поручил своей помощнице Фионе Хилл, занимавшей тогда должность старшего директора Совета нацбезопасности по вопросам России и Евразии, обсудить ситуацию с главным юристом Рады. По формулировке самой Гилл, речь шла о том, что Руди Джулиани работал с и.о. главой администрации Трампа Миком Малвани над "мошеннической операцией с правовыми последствиями".

Как отмечается, это было не первым беспокойством, который выражал Джон Болтон относительно личного адвоката президента Трампа. "Джулиани - это ручная граната, которая подорвет всех", - процитировала Гилл самого Болтона.

  • Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
  • Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
  • Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
  • Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
  • После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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