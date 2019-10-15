Болтон выступал против давления на Украину и назвал Джулиани "ручной гранатой, которая подорвет всех", - NYT
Об этом стало известно в понедельник из публикации The New York Times, которая сослалась на материалы, полученные от следователей.
"Попытки давления на Украину в обмен на политическую помощь спровоцировали жаркие споры внутри Белого дома этим летом, которые настолько насторожили Джона Болтона, в то время советника по вопросам национальной безопасности, что он приказал своей помощнице оповестить юристов Белого дома", - отмечает издание.
В этой связи говорится, в частности, об эпизоде от 10 июля, когда Джон Болтон вступил в острую полемику с послом США при ЕС Гордоном Сондлендом, который тогда работал с адвокатом Трампа Руди Джулиани. Болтон является одним из фигурантов жалобы "обличителя", где сообщалось о возможных попытках давления на Украину.
После этой полемики Болтон поручил своей помощнице Фионе Хилл, занимавшей тогда должность старшего директора Совета нацбезопасности по вопросам России и Евразии, обсудить ситуацию с главным юристом Рады. По формулировке самой Гилл, речь шла о том, что Руди Джулиани работал с и.о. главой администрации Трампа Миком Малвани над "мошеннической операцией с правовыми последствиями".
Как отмечается, это было не первым беспокойством, который выражал Джон Болтон относительно личного адвоката президента Трампа. "Джулиани - это ручная граната, которая подорвет всех", - процитировала Гилл самого Болтона.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-