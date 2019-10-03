Волкер встречался с сотрудником Burisma, где работал сын Байдена, - СМИ
Об этом сообщает The Hill со ссылкой на AP.
"Волкер встретился с представителями Burisma на конференции в сентябре 2018 года, которую проводила Atlantic council. Фотографии Волкера и советника Burisma позже появились на сайте компании", - говорится в публикации.
Отмечается, что во время данного мероприятия Волкер провел встречу с советником руководителя Burisma Вадимом Пожарским. Встреча состоялась в то время, когда адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил руководство Украины возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера, который ранее работал в Burisma.
В то же время точно не известно, обсуждали ли Волкер и Пожарский усилия Трампа по расследованию против обоих Байденов.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
- 28 сентября спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер подал в отставку .
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