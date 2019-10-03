Волкер встречался с сотрудником Burisma, где работал сын Байдена, - СМИ

3 октября, 2019, 12:58

Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер встречался в прошлом году с представителями компании Burisma, где работал сын потенциального соперника Дональда Трампа на выборах президента - Джо Байдена

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на AP.

"Волкер встретился с представителями Burisma на конференции в сентябре 2018 года, которую проводила Atlantic council. Фотографии Волкера и советника Burisma позже появились на сайте компании", - говорится в публикации.

Отмечается, что во время данного мероприятия Волкер провел встречу с советником руководителя Burisma Вадимом Пожарским. Встреча состоялась в то время, когда адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил руководство Украины возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера, который ранее работал в Burisma.

В то же время точно не известно, обсуждали ли Волкер и Пожарский усилия Трампа по расследованию против обоих Байденов.