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Espreso.tvОбществоВолкер встречался с сотрудником Burisma, где работал сын Байдена, - СМИ

Волкер встречался с сотрудником Burisma, где работал сын Байдена, - СМИ


фото: inventure.ua
Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер встречался в прошлом году с представителями компании Burisma, где работал сын потенциального соперника Дональда Трампа на выборах президента - Джо Байдена

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на AP.

"Волкер встретился с представителями Burisma на конференции в сентябре 2018 года, которую проводила Atlantic council. Фотографии Волкера и советника Burisma позже появились на сайте компании", - говорится в публикации.

Отмечается, что во время данного мероприятия Волкер провел встречу с советником руководителя Burisma Вадимом Пожарским. Встреча состоялась в то время, когда адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил руководство Украины возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера, который ранее работал в Burisma.

В то же время точно не известно, обсуждали ли Волкер и Пожарский усилия Трампа по расследованию против обоих Байденов.

  • Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
  • Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
  • Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
  • Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
  • После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
  • 28 сентября спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер подал в отставку .
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