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Espreso.tvОбществоИз-за телефонного скандала Курт Волкер подал в отставку, - CNN

Из-за телефонного скандала Курт Волкер подал в отставку, - CNN


фото: vox.com
Спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер подал в отставку

Об этом со ссылкой на собственные источники передает американский информационный телеканал CNN , сообщает Еспресо.TV .

Отмечается, что это произошло на следующий день "после обнародования отчета обличителя, где речь шла о сокрытии Белым домом содержания разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины".

Официального подтверждения этого пока нет.

Имя Курта Волкера в документе обличителя упоминается не менее пяти раз в двух эпизодах. В обоих случаях речь о нем идет в связи с действиями приближенного к Трампу дипломата Гордона Сондленда.

"26 июля, через день после телефонного разговора (президентов Трампа и Зеленского - ред.), спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер посетил Киев и встретился с президентом Зеленским и другими украинскими политическими деятелями. Посла Волкера на встречах сопровождал посол США в ЕС Гордона Сондленд ", - подчеркивается в отчете шифровальщика.

При этом Волкер и Сондленд якобы давали советы украинскому руководству о том, как "ориентироваться" в требованиях, "озвученных президентом (Трампом - ред.) господину Зеленскому".

Второй случай, где упоминается Курт Волкер вместе с Сондлендом, связанный с попытками личного адвоката Трампа - Руди Джулиани - "обойти" некоторые процессы принятия решений в сфере национальной безопасности. В этой связи отмечается, что Уолкер и Сондленд общались с Джулиани с целью "снижения вреда" национальной безопасности США.

Кроме того, оба дипломата встречались с членами новой украинской власти, чтобы "помочь украинским лидерам понять и ответить на различные сигналы, которые поступали по официальным каналам США с одной стороны, и от господина Джулиани с другой".

  • Телефонный разговор президентов Трампа и Зеленского состоялся 25 июля.
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