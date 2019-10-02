2 октября, 2019, 13:32

Согласование так называемой "формулы Штайнмайера" является важным шагом для дальнейшего выполнения Минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич в комментарии Интерфакс-Украина.

"Итоги вчерашней дискуссии Трехсторонней контактной группы в Минске, в частности о так называемой " формуле Штайнмайера "- это шаг, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами. Это является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины ", - заявила Косьянчич.

Она отметила, что Европейский Союз неизменно поддерживает работу в "нормандском формате", Трехсторонний контактной группе и ОБСЕ в их усилиях по содействию выполнению Минских соглашений.

"ЕС остается твердым в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметила пресс-секретарь.

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1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.

По его словам, местные выборы на оккупированном Донбассе пройдут по украинскому законодательству, а закон об особом статусе Донбасса окончательно вступит в силу после международного признания этих выборов.