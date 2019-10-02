В Еврокомиссии прокомментировали согласие Украины на "формулу Штайнмайера"
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич в комментарии Интерфакс-Украина.
"Итоги вчерашней дискуссии Трехсторонней контактной группы в Минске, в частности о так называемой " формуле Штайнмайера "- это шаг, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами. Это является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины ", - заявила Косьянчич.
Она отметила, что Европейский Союз неизменно поддерживает работу в "нормандском формате", Трехсторонний контактной группе и ОБСЕ в их усилиях по содействию выполнению Минских соглашений.
"ЕС остается твердым в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметила пресс-секретарь.
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1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.
По его словам, местные выборы на оккупированном Донбассе пройдут по украинскому законодательству, а закон об особом статусе Донбасса окончательно вступит в силу после международного признания этих выборов.
- Партия "Европейская солидарность" заявила , что, согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска.
- "Голос" требует созвать закрытое заседание Совета для объяснения, документ подписали в Минске.
- "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины.
- Львовская облсовет рассмотрит заявление по недопущению капитуляции в войне с РФ.
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