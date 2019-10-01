Согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска, - "ЕС"
1 октября, 2019, 20:47
"Европейская солидарность" настаивает: сначала должны быть решены вопросы безопасности и только потом - политические
Об этом говорится в заявлении фракции "Европейская солидарность":
"Согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска, логика которой была в свое время поддержана Германией, Францией и США.
"Европейская солидарность" настаивает: сначала должны быть решены вопросы безопасности и только потом - политические.
Менять эти блоки местами - это ловушка, которая может вольно или невольно вывести на путь капитуляции.
Общая задача всех патриотических сил не допустить такого сценария. Мы готовы как помочь власти выпутаться из этой ловушки, так и жестко противодействовать опасным сценариям, если власть не услышит общество и оппозицию"
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона согласовала текст формулы Штайнмайера .
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