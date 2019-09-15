Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине

14 сентября, 2019, 21:02

Украинский дипломат Бессмертный напоминает, что вокруг формулы Штайнмайера есть много различных интерпретаций

12 сентября президент Зеленский заявил, что настаивает на встрече "нормандской четверки" до конца месяца.

"Формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться лидерами четырех стран. Мы настаиваем, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре", - сказал он.

Еспресо.TV предлагает вспомнить, каковы составляющие так называемой формулы Штайнмайера и к каким последствиям может привести ее воплощение в жизнь.

Минские соглашения и особый статус Донбасса

План Штайнмайера возник как "дорожная карта" реализации Минских соглашений. Одной из составляющих этих соглашений были вопросы децентрализации и местных выборов. Так, по Минскому протоколу от 5 сентября 2014 года Украина обязывалась принять закон об особом статусе Донбасса и обеспечить проведение местных выборов.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят 16 сентября 2014 года. На три года он ввел особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО.

Закон назначал внеочередные выборы депутатов местных советов оккупированного Донбасса на 7 декабря 2014 года. Однако, выборы не состоялись, поскольку лидеры боевиков на Донбассе не согласились проводить голосование по законодательству Украины.

Вторые Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Согласно им, в первый день после отвода тяжелого вооружения было необходимо начать диалог об условиях проведения местных выборов.

Также речь шла о вступлении в силу до конца 2015 года новой Конституции Украины, которая предусматривала бы особый статус ОРДЛО.

Поскольку отвод тяжелого вооружения происходил с многочисленными нарушениями со стороны российских боевиков, то и диалог о проведении местных выборов так и не начался.

Очередные местные выборы в Украине были назначены на 25 октября 2015 года. В то же время боевики "ДНР" назначили выборы на оккупированной территории на 18 октября, а "ЛНР" - на 1 ноября. Руководители Украины, Германии, Франции, Великобритании заявили о непризнании этих выборов.

План Мореля

Осенью 2015 года французский дипломат Пьер Морель предложил рабочей группе по вопросам политики Трехсторонней контактной группы план, который якобы должен был ускорить реализацию Минских соглашений.

По информации Deutsche Welle, план был выработан заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и статс-секретарем МИД РФ Григорием Карасиным. Он был обсужден на берлинском саммите нормандской четверки 12 сентября 2015 года.

В плане Мореля речь шла о назначении местных выборах в ОРДЛО. Назначение даты выборов было бы связано с прекращением огня.

Также в плане говорилось о связанных вопросах: законе об особом статусе Донбасса, амнистии для боевиков. Предполагалось, что избранные на таких выборах депутатов получат срок полномочий до 2017 года.

Кандидаты на выборах должны были прожить на Донбассе не менее пяти лет, не включая 2014-2015 годы. Временные территориальные избирательные комиссии должны были состоять из местных жителей. Комитет по совместной аккредитации должен был рассматривать разрешение на аккредитацию на выборах украинских журналистов.

В качестве гарантии якобы объективного подсчета голосов было обещано наблюдение со стороны БДИПЧ (Офис демократических институтов и прав человека при ОБСЕ).

Как отметил президент Порошенко, для Украины в этом плане было неприемлемым ограничение деятельности украинских СМИ на Донбассе во время выборов. Также было непонятно, смогут ли принять участие в таких выборах беженцы, уехавших в другие регионы Украины и будут ли допущены украинские партии.

Формула Штайнмайера

После провала плана Мореля посредниками был предложен другой вариант, получивший название "формула Штайнмайера".

20 октября 2016 года в Берлине состоялись переговоры нормандской четверки: Порошенко, Меркель, Олланда и Путина. В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту" реализации Минских соглашений.

Уже после встречи Меркель заявила, что первым в этой дорожной карте будет процесс выборов на оккупированной территории. Контроль над границей Украина получит после этого, уточнила Меркель.

Согласно предложениям главы немецкого МИД Штайнмайера, Украина проводит выборы в ОРДЛО без разоружения боевиков и отвода русских войск. После проведения выборов и появления на оккупированном Донбассе якобы законных представителей Украины предоставляет политическую и экономическую автономию ОРДЛО.

Также, по этим предложениям, Украина объявляет амнистию всем боевикам. После этого боевики и им подобные российские военные без опознавательных знаков получают статус "народной милиции".

Реализация плана Штайнмайера может привести к созданию в Украине двух отдельных республик со своими судами и армиями (которые будут контролироваться Россией).

Формула Штайнмайера не была воплощена, потому что украинская сторона в период президентства Порошенко настаивала на установлении контроля над границей с Россией, а уже потом на проведении выборов.

Отметим, что сейчас Штайнмайер уже не работает главой немецкого внешнеполитического ведомства. 14 ноября 2017 года он был избран 16-м федеральным президентом Германии. Впрочем, эта должность является больше символической, чем функциональной.

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Ловушка для Зеленского

Украинский дипломат Роман Бессмертный вспоминал, что вокруг формулы Штайнмайера есть много интерпретаций, которые негативно влияют на переговорный процесс.

"Для Минского процесса является испытанием то, что оригинал этой формулы слышал только один человек - который стоит перед вами. А все остальное - это интерпретация формулы", - заявил он.

Бывший заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев считает, что обсуждение "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации в Донбассе является ловушкой для президента Владимира Зеленского.

По его мнению, Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Отметим, что Елисеев в качестве дипломатического советника был участником переговоров в "нормандском формате".

И вот 13 сентября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что во время встречи "нормандской четверки" Россия потребует письменно зафиксировать "формулу Штайнмайера" по урегулированию на Донбассе.

Важно также, что формула Штайнмайера касается только оккупированного Донбасса. Вопрос Крыма в ней отсутствует. Таким образом, происходит разрыв понятия "оккупированные территории". Это выгодно России, но невыгодно Украине.