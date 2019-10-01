1 октября, 2019, 22:53

Об этом Тимошенко написала на официальной странице в Facebook.

"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а его подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету нашей страны. Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие", - говорится в заметке.