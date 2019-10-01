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Espreso.tvОбщество"Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины

"Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины

Лидер партии Юлия Тимошенко требует срочно собрать лидеров фракций и объяснить, что подписано в Минске
Об этом Тимошенко написала на официальной странице в Facebook.
 
"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а его подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету нашей страны. Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие", - говорится в заметке.
  • Партия "Европейская солидарность" заявила , что, согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска.
  • "Голос" требует созвать закрытое заседание Рады для объяснения, какой документ подписали в Минске,

     

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