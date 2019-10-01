"Голос" требует созвать закрытое заседание Рады для объяснения, какой документ подписали в Минске
1 октября, 2019, 20:59
Партия "Голос" требует проведения закрытого заседания парламента, на котором президент Зеленский должен объяснить: какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал партии.
"Из имеющейся информации невозможно понять: кто и каких договоренностей достиг со страной-агрессором под видом реализации несуществующей "формулы Штайнмайера", - говорится в сообщении.
Партия выступила против проведения выборов в ОРДЛО без полного контроля украинского государства над границей между Россией и Украиной.
"Любые выборы возможны только при условии соблюдения полной безопасности граждан. Безопасность возможна только при условии полного контроля над границей. Если контроля над границей не будет, выборы нельзя считать ни демократическими, ни безопасными, ни свободными, даже если таковыми их назовут международные эксперты", - пишет пресс служба "Голоса".
Партия "Европейская солидарность" заявила, что, согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска.
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